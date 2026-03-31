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EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

07.04.26 10:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
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EQS Voting Rights Announcement: Dermapharm Holding SE
Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

07.04.2026 / 10:08 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
02 Apr 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 7.99 % 4,299,190
Previous publication % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
4,299,190 7.99 % %


07.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Germany
Internet: ir.dermapharm.de

 
End of News EQS News Service

2304054  07.04.2026 CET/CEST

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