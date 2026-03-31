EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: Dermapharm Holding SE
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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
07.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Germany
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|End of News
|EQS News Service
|
2304054 07.04.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent