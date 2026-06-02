EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Börse AG
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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
03.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2338420 03.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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