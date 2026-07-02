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EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Deutsche Börse AG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.07.2026 / 18:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Börse AG
Straße, Hausnr.: -
PLZ: 60485
Ort: Frankfurt am Main
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900G3SW56SHYNPR95

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
06.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,95 % 0,02 % 2,97 % 186300000
letzte Mitteilung 3,0917 % 0,0054 % 3,0971 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE00581055 0 5503925 0,00 % 2,95 %
Summe 5503925 2,95 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Securities lent (right to recall) 25733 0,01 %
Collateral Given (right to recall) 2529 0 %
    Summe 28262 0,02 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-Amundi Ireland Limited % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-Amundi SGR SpA. % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-CPR AM % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-Amundi Austria GmbH % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-Amundi Deutschland GmbH % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-Amundi Hong-Kong Ltd % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. % % %
- % % %
-Amundi S.A. % % %
-Amundi Asset Management S.A.S. % % %
-Amundi Japan Ltd. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
09.07.2026


09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2363662  09.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
11:21 Deutsche Börse Buy Warburg Research
06.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
15.06.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.