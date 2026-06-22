DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9500 -6,0%Nas25.694 -1,8%Bitcoin54.717 -2,3%Euro1,1380 -0,4%Öl77,23 -1,2%Gold4.124 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt in Rot -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a. Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a.
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 € WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 €
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.06.26 19:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,03 EUR -0,47 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.06.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Bank AG
Straße, Hausnr.: Taunusanlage 12
PLZ: 60325
Ort: Frankfurt a. M.
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 7LTWFZYICNSX8D621K86

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene der Tochtergesellschaften

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Geburtsdatum: 01.01.1959

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Paramount Service Holding Ltd. S.ÀR.L.

5. Datum der Schwellenberührung:
22.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,81 % 0,00 % 4,81 % 1948252885
letzte Mitteilung 4,54 % 0,00 % 4,54 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005140008 0 93730998 0,00 % 4,81 %
Summe 93730998 4,81 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani % % %
Stak Tree One Stichting % % %
PC1 S.A. % % %
CONSTELLATION GROUP HOLDING S.A. (formerly named Prime Capital S.A.) % % %
Paramount Services Holdings Limited S.A. % % %
Paramount Service Holding Ltd S.ÀR.L. 4,81 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
23.06.2026


23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2352292  23.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen