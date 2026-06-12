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EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

15.06.26 18:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,74 EUR 0,53 EUR 5,70%
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EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

15.06.2026 / 18:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: DEUTZ AG
Straße, Hausnr.: Ottostraße 1
PLZ: 51149
Ort: Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299005DETTV58V2PP63

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
10.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,05 % 0,76 % 3,80 % 152638105
letzte Mitteilung 2,97 % 0,83 % 3,80 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0006305006 0 4652057 0 % 3,05 %
Summe 4652057 3,05 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Lent Securities (right to recall) N/A N/A 1153126 0,76 %
    Summe 1153126 0,76 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
- 0 0 %
      Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BlackRock Canada Holdings ULC % % %
BlackRock Asset Management Canada Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock Holdco 4, LLC % % %
BlackRock Holdco 6, LLC % % %
BlackRock Delaware Holdings Inc. % % %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. % % %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock Holdco 4, LLC % % %
BlackRock Holdco 6, LLC % % %
BlackRock Delaware Holdings Inc. % % %
BlackRock Fund Advisors % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % %
BlackRock HK Holdco Limited % % %
BlackRock Lux Finco S. a r.l. % % %
BlackRock Japan Holdings GK % % %
BlackRock Japan Co., Ltd. % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Investment Management (UK) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Advisors (UK) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % %
BlackRock Asset Management Ireland Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock (Netherlands) B.V. % % %
BlackRock Asset Management Deutschland AG % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % %
BlackRock UK Holdco Limited % % %
BlackRock Asset Management Schweiz AG % % %
- % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
15.06.2026


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2346526  15.06.2026 CET/CEST

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