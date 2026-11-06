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EQS-PVR: Deutz AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9.50 EUR -0.16 EUR -1.66 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft
Deutz AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

06.11.2026 / 14:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: DEUTZ Aktiengesellschaft
Straße, Hausnr.: Ottostraße 1
PLZ: 51149
Ort: Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299005DETTV58V2PP63

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Gorm Iver Gondesen
Geburtsdatum: 05.01.1960
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Maren Gondesen
Geburtsdatum: 15.12.1967
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Gorm-Eilif Gondesen
Geburtsdatum: 31.10.1992
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Lisa-Marie Gondesen
Geburtsdatum: 23.05.1989

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen
J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft mbH
Universum Holding GmbH
FFG Beteiligungsgesellschaft mbH

5. Datum der Schwellenberührung:
05.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 29,90 % 0,00 % 29,90 % 239517711
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0006305006 0 71615796 0,00 % 29,90 %
Summe 71615796 29,90 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Gorm Iver Gondesen / Maren Gondesen /Gorm-Eilif Gondesen / Lisa-Marie Gondesen % % %
-Universum Holding GmbH 29,90 % % 29,90 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Universum Holding GmbH ("Universum") hält 17.903.949 Stimmrechte unmittelbar, die den Mitteilungspflichtigen gem. § 34 WpHG zugerechnet werden. Aufgrund Stimmrechtsvereinbarung werden Universum 53.711.847 weitere Stimmrechte gem. § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet, die von den oben in Ziff. 4 genannten weiteren Gesellschaften gehalten werden. 

Datum
05.11.2026


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ Aktiengesellschaft
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2430120  06.11.2026 CET/CEST

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11:36 DEUTZ Buy Warburg Research
10:41 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
30.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research

Information

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