EQS-PVR: DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft

DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.11.2026 / 20:35 CET/CEST

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Werbung Im Zusammenhang mit der am 5. November 2026 erfolgten Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung der DEUTZ Aktiengesellschaft ('DEUTZ') in das Handelsregister haben die nachfolgend bezeichneten Gesellschaften und Personen jeweils die Stimmrechtsschwellen von 10 %, 15 %, 20 % und 25 % überschritten:

- FFG Beteiligungsgesellschaft mbH, Erichsen Beteiligungs GmbH & Co. KG und Norbert Erichsen;

- Universum Holding GmbH, Gorm Iver Gondesen, Maren Gondesen, Gorm Eilif Gondesen und Lisa Marie Gondesen;

- BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen, Rainer Bischoff, Ingrid Bischoff, Marc-Aurel Bischoff und Anna Bischoff;

- J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft mbH, Thomas Liebelt, Felix Liebelt und Franziska Lindsay-Liebelt.

(zusammen die 'Meldepflichtigen').



Der jeweils unmittelbar gehaltene und/oder gemäß § 34 WpHG zugerechnete Gesamtbestand beträgt 71.615.796 Stimmrechte und entspricht rund 29,9 % der insgesamt 239.517.711 Stimmrechte an DEUTZ.



Die Meldepflichtigen geben die nachstehenden Erklärungen jeweils im eigenen Namen ab. Martina Erichsen und Anders Erichsen schließen sich diesen Erklärungen vorsorglich an, ohne dass damit eine eigene Mitteilungspflicht vorausgesetzt wird. Sämtliche Erklärenden werden nachfolgend gemeinsam als 'Mitteilende' bezeichnet.



Gemäß § 43 Abs. 1 WpHG teilen die Mitteilenden DEUTZ Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

a) Strategische Ziele

Die Beteiligung an DEUTZ dient der Umsetzung langfristiger strategischer Ziele.

b) Erwerb weiterer Stimmrechte

Die Mitteilenden beabsichtigen derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an DEUTZ durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Ausgenommen sind Erwerbe im Zuge der bereits vorgesehenen Umstrukturierungen

innerhalb der Verkäuferstränge einschließlich der Einbindung von Familienstiftungen. Unberührt bleibt die Möglichkeit, bei künftigen Kapitalmaßnahmen einer Verwässerung der bestehenden Beteiligungsquote entgegenzuwirken. Eine konkrete Erwerbsabsicht besteht insoweit derzeit nicht.

c) Einflussnahme auf die Organbesetzung

Die Mitteilenden streben im Rahmen und nach Maßgabe der zwischen der FFG Beteiligungsgesellschaft mbH, Universum Holding GmbH, BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen und J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft mbH (zusammen die 'Investoren') einerseits sowie DEUTZ andererseits geschlossenen Investorenvereinbarung eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats von DEUTZ an. Die Investoren haben hierfür Norbert Erichsen und Gorm Iver Gondesen als Kandidaten benannt und streben für Norbert Erichsen zudem den Aufsichtsratsvorsitz an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands von DEUTZ wird derzeit nicht angestrebt.

d) Kapitalstruktur und Dividendenpolitik

Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur von DEUTZ an, insbesondere nicht hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung oder der Dividendenpolitik.

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Die Investoren haben die DEUTZ-Aktien gegen Einbringung von Geschäftsanteilen an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH als Sacheinlage erworben.

Der Erwerb erfolgte aus Eigenmitteln in Form der jeweils eingebrachten Geschäftsanteile. Fremdmittel wurden zur Finanzierung des Erwerbs der DEUTZ-Aktien nicht aufgenommen.

Bei den übrigen Meldepflichtigen beruht die Schwellenberührung ausschließlich auf einer Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 34 WpHG; eigene Mittel wurden hierfür nicht aufgewendet.

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