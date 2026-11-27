EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft

DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.11.2026 / 16:46 CET/CEST

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Werbung Im Zusammenhang mit den am 20. November 2026 erfolgten Einlagen der DEUTZ-Aktien in die Klarschiff 02 GmbH & Co. KG, die Akaroa Invest GmbH & Co. KG, die JOSS Depot GmbH & Co. KG und die BRIMA Aktienbesitz GmbH & Co. KG haben die nachfolgend bezeichneten Gesellschaften jeweils erstmals die Stimmrechtsschwellen von 10 %, 15 %, 20 % und 25 % überschritten:

- Klarschiff 02 GmbH & Co. KG;

- Akaroa Invest GmbH & Co. KG;

- BRIMA Aktienbesitz GmbH & Co. KG;

- JOSS Depot GmbH & Co. KG;

- Klarschiff 02 Verwaltung GmbH;

- Akaroa Invest Verwaltung GmbH;

- BRIMA Aktienbesitz Verwaltung GmbH;

- JOSS Depotverwaltung GmbH

(zusammen die 'Meldepflichtigen').



Der jeweils unmittelbar gehaltene und/oder gemäß § 34 WpHG zugerechnete Gesamtbestand beträgt 71.615.796 Stimmrechte und entspricht rund 29,9 % der insgesamt 239.517.711 Stimmrechte an DEUTZ.

Die Meldepflichtigen geben die nachstehenden Erklärungen jeweils im eigenen Namen ab. Sie werden nachfolgend gemeinsam als 'Mitteilende' bezeichnet.



Gemäß § 43 Abs. 1 WpHG teilen die Mitteilenden DEUTZ Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

a) Strategische Ziele

Die Beteiligung an DEUTZ dient der Umsetzung langfristiger strategischer Ziele.

b) Erwerb weiterer Stimmrechte

Die Mitteilenden beabsichtigen derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte anDEUTZ durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Ausgenommen sind Erwerbe im Zuge der bereitsvorgesehenen Umstrukturierungen

innerhalb der Verkäuferstränge einschließlich der Einbindung von Familienstiftungen. Unberührt bleibt dieMöglichkeit, bei künftigen Kapitalmaßnahmen einer Verwässerung der bestehenden Beteiligungsquoteentgegenzuwirken. Eine konkrete Erwerbsabsicht besteht insoweit derzeit nicht.

c) Einflussnahme auf die Organbesetzung

Die Mitteilenden streben im Rahmen und nach Maßgabe der zwischen der FFG Beteiligungsgesellschaft mbH,Universum Holding GmbH, BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen und J.O.S.S.Beteiligungsgesellschaft mbH (zusammen die 'Investoren') einerseits sowie DEUTZ andererseits geschlossenenInvestorenvereinbarung eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats von DEUTZ an. Die Investorenhaben hierfür Norbert Erichsen und Gorm Iver Gondesen als Kandidaten benannt und streben für NorbertErichsen zudem den Aufsichtsratsvorsitz an; die Mitteilenden unterstützen dies. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands von DEUTZwird derzeit nicht angestrebt.

d) Kapitalstruktur und Dividendenpolitik

Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur von DEUTZ an, insbesondere nicht hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung oder der Dividendenpolitik.

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Jede der vier Aktien-KGs hat von ihrer Kommanditistin 17.903.949 DEUTZ-Aktien ohne Gegenleistung erhalten. Für diesen Erwerb haben die Aktien-KGs keine eigenen Mittel eingesetzt und keine Fremdmittel aufgenommen.

Die vier Komplementärinnen haben keine DEUTZ-Aktien unmittelbar erworben. Ihre Schwellenüberschreitung beruht ausschließlich auf der Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 34 WpHG. Eigene Mittel wurden hierfür nicht eingesetzt.



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