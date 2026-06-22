EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2351940 23.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.06.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.06.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.2026
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2026
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.2025
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2012
|ELMOS Semiconductor verkaufen
|Euro am Sonntag
|04.05.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|23.04.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|18.02.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|13.02.2009
|ELMOS Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
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