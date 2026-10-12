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EQS-PVR: Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enapter
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Enapter AG
Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.10.2026 / 17:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Enapter AG
Straße, Hausnr.: Altenburg 1e
PLZ: 83620
Ort: Feldkirchen-Westerham
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200JIZN9JYP440O07

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sebastian-Justus Schmidt
Geburtsdatum: 14.02.1960

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
BluGreen Company Limited

5. Datum der Schwellenberührung:
28.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 8,05 % 1,93 % 9,98 % 32071922
letzte Mitteilung 8,92 % 1,93 % 10,86 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A255G02 0 2581455 0,00 % 8,05 %
Summe 2581455 8,05 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe 31.12.2026 Physische 500000 1,56 %
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe 24.07.2026 Physische 120000 0,37 %
      Summe 620000 1,93 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
- Sebastian-Justus Schmidt % % %
- BluGreen Company Limited 8,05 % % 9,98 %
- Sebastian-Justus Schmidt % % %
- SPBTV Asia Pte Ltd. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
09.10.2026


12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Altenburg 1e
83620 Feldkirchen-Westerham
Deutschland
Internet: www.enapterag.de
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2414372  12.10.2026 CET/CEST

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