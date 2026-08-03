EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE
flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.08.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|flatexDEGIRO SE
|Straße, Hausnr.:
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|PLZ:
|60312
|Ort:
|Frankfurt am Main
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900IRBZTADXJB6757
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Stowers Institute of Medical Research
Registrierter Sitz, Staat: Kansas City, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,02 %
|0,00 %
|3,02 %
|110134548
|letzte Mitteilung
|n/a %
|n/a %
|n/a %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|
|0
|3325818
|0,00 %
|3,02 %
|Summe
|3325818
|3,02 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Stowers Institute of Medical Research
| %
| %
| %
|American Century Companies
| %
| %
| %
|American Century Investment Management, Inc.
|3,02 %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|ACIM hält insgesamt über die von ihr verwalteten Konten mit Stimmrechten einen Anteil von 3,02 % am Emittenten. Jedes einzelne zugrunde liegende Konto ist der rechtliche Eigentümer seiner Aktien. ACIM fungiert als Anlageberater für jedes Konto und verfügt über die Stimmrechtsbefugnis für jedes einzelne. SIMR hält Aktien, die 66,7 % der Stimmrechte von ACC entsprechen. ACIM befindet sich zu 100 % im Besitz von ACC. SIMR ist eine gemeinnützige Organisation und unterliegt keiner Kontrolle durch eine juristische Person.
Datum
05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|
|60312 Frankfurt am Main
|
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2377152 05.08.2026 CET/CEST
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
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