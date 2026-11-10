EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE

flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.11.2026 / 17:45 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zum Emittenten Name: flatexDEGIRO SE Straße, Hausnr.: Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 PLZ: 60312 Ort: Frankfurt am Main

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900IRBZTADXJB6757

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 02.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,19 % 3,06 % 5,25 % 110134548 letzte Mitteilung 2,64 % 2,29 % 4,92 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000FTG1111 0 2416559 0 % 2,19 % Summe 2416559 2,19 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückrufrecht bei Wertpapierleihverträgen Jederzeit Jederzeit 1031724 0,94 % Summe 1031724 0,94 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Put Option 20.11.2026 Jederzeit Physisch 255000 0,23 % Strukturiertes Produkt für Privatanleger Vom 14.07.2076 bis 01.10.2076 Jederzeit Bar 260 0 % Equity Swap Vom 14.12.2026 bis 12.06.2028 Jederzeit Bar 2078440 1,89 % Summe 2333700 2,12 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % % Morgan Stanley Capital Services LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Bitte beachten Sie, dass sich der ausgewählte Grund für die Meldung auf die konkrete Aktivität bezieht, die an dem Datum erfolgte, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde, und die zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat. Daher entspricht dieser möglicherweise nicht dem Vergleich der prozentualen Werte „Neu“ und „Vorher“ im Abschnitt „Gesamtpositionen“.

Datum

06.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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