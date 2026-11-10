EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE
flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.11.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|flatexDEGIRO SE
|Straße, Hausnr.:
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|PLZ:
|60312
|Ort:
|Frankfurt am Main
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900IRBZTADXJB6757
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,19 %
|3,06 %
|5,25 %
|110134548
|letzte Mitteilung
|2,64 %
|2,29 %
|4,92 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000FTG1111
|0
|2416559
|0 %
|2,19 %
|Summe
|2416559
|2,19 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückrufrecht bei Wertpapierleihverträgen
|Jederzeit
|Jederzeit
|1031724
|0,94 %
|
|
|Summe
|1031724
|0,94 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Put Option
|20.11.2026
|Jederzeit
|Physisch
|255000
|0,23 %
|Strukturiertes Produkt für Privatanleger
|Vom 14.07.2076 bis 01.10.2076
|Jederzeit
|Bar
|260
|0 %
|Equity Swap
|Vom 14.12.2026 bis 12.06.2028
|Jederzeit
|Bar
|2078440
|1,89 %
|
|
|
|Summe
|2333700
|2,12 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Services LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Limited
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Investments (UK)
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. International plc
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Bitte beachten Sie, dass sich der ausgewählte Grund für die Meldung auf die konkrete Aktivität bezieht, die an dem Datum erfolgte, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde, und die zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat. Daher entspricht dieser möglicherweise nicht dem Vergleich der prozentualen Werte „Neu“ und „Vorher“ im Abschnitt „Gesamtpositionen“.
Datum
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News