EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: Fresenius Medical Care AG
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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
10.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|End of News
|EQS News Service
|
2397568 10.09.2026 CET/CEST
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.