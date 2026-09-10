EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius Medical Care AG
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2397568 10.09.2026 CET/CEST
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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.