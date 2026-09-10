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EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.37 EUR -0.01 EUR -0.03 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

10.09.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
08.09.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 3,0306 % 268.564.630
Letzte Veröffentlichung 0 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
8.139.202 3,0306 % %


10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2397568  10.09.2026 CET/CEST

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09.09.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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