EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG

Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.05.2026 / 18:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Die Herren

Florian Schuhbauer einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie

Klaus Röhrig einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (gemeinsam als die 'Mitteilenden' bezeichnet)

haben uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 26. Mai 2026 mit dem durch die Stimmrechtsmitteilung vom 08. Mai 2026 mitgeteilten, die Schwelle von 10 Prozent am 30. April 2026 überschreitenden Erwerb von Stimmrechten an der Gerresheimer AG, über die verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:



Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG

Die Investition dient jeweils der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen.

Die Mitteilenden beabsichtigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses und der operativen Entwicklung der Gerresheimer AG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Gerresheimer AG zu erwerben.

Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentation im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gerresheimer AG ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.

Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gerresheimer AG an.

Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel, § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG

Die Mitteilenden haben ausschließlich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.



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