EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.09.2026 / 19:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Gerresheimer AG
|Straße, Hausnr.:
|Peter-Müller-Str. 3
|PLZ:
|40468
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299006GD4UWSYZOKC28
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Klaus Röhrig
Geburtsdatum: 21.07.1977
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
AOC Gecko S.à r.l.
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|14,96 %
|3,18 %
|18,14 %
|34540000
|letzte Mitteilung
|13,67 %
|3,18 %
|16,85 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A0LD6E6
|0
|5166594
|0,00 %
|14,96 %
|Summe
|5166594
|14,96 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Call-Optionen
|18.12.2026
|Jederzeit
|Barausgleich
|150000
|0,43 %
|Call-Optionen
|17.12.2027
|17.12.2027
|Barausgleich
|200000
|0,58 %
|Put-Optionen
|17.12.2027
|17.12.2027
|Barausgleich
|200000
|0,58 %
|Call-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|240000
|0,69 %
|Put-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|240000
|0,69 %
|Call-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|60000
|0,17 %
|Put-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|60000
|0,17 %
|Call-Optionen
|18.12.2026
|18.12.2026
|Barausgleich
|350000
|1,01 %
|Put-Optionen
|18.12.2026
|18.12.2026
|Barausgleich
|350000
|1,01 %
|Call-Optionen
|18.12.2026
|18.12.2026
|Barausgleich
|100000
|0,29 %
|
|
|
|Summe
|1100000
|3,18 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Klaus Röhrig
| %
| %
| %
|Active Ownership Management Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership LP
| %
| %
| %
|Active Ownership Investments Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership Group Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership Corporation S.à r.l.
|5,21 %
| %
|6,51 %
|-
| %
| %
| %
|Klaus Röhrig
| %
| %
| %
|Active Ownership Management Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership LP
| %
| %
| %
|Active Ownership Investments Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership Group Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership Capital S.à r.l.
| %
| %
| %
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
|3,92 %
| %
|5,22 %
|AOC Gecko S.à r.l.
|9,75 %
| %
|11,63 %
|-
| %
| %
| %
|Klaus Röhrig
| %
| %
| %
|Active Ownership Management Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership LP
| %
| %
| %
|Active Ownership Investments Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership Group Ltd.
| %
| %
| %
|Active Ownership Capital S.à r.l.
| %
| %
| %
|Active Ownership Opportunities SCS
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Zu Ziffer 7.b.2: Die Put- und Call-Optionen in Höhe von jeweils 0,58%, 0,69%, 0,17% bzw.
1,01% wurden nicht zusammengerechnet, da sie mit einer Collar-Struktur zusammenhängen,
bei der die AOC Gecko S.à r.l. nur max. 2,46% der Stimmrechte erwerben kann.
Datum
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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