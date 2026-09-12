EQS-PVR: HELIOS SOLAR AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

12.09.26 22:56 Uhr

Lim Ming How, Singapore informed us on September 10, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from September 10, 2026 , as follows:

EQS Voting Rights Announcement: HELIOS SOLAR AG HELIOS SOLAR AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.09.2026 / 22:56 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HELIOS SOLAR

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HELIOS SOLAR

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung