EQS-PVR: HELIOS SOLAR AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: HELIOS SOLAR AG
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Lim Ming How, Singapore informed us on September 10, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from September 10, 2026 , as follows:
12.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 Munich
|Germany
|Internet:
|www.heliossolarag.com
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|End of News
|EQS News Service
|
2398308 12.09.2026 CET/CEST
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