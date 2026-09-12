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EQS-PVR: HELIOS SOLAR AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

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HELIOS SOLAR AG Inhaber-Akt
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EQS Voting Rights Announcement: HELIOS SOLAR AG
HELIOS SOLAR AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

12.09.2026 / 22:56 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Lim Ming How, Singapore informed us on September 10, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from September 10, 2026 , as follows:

  • The investment is used to realize trading profits.
  • The reporting person does not intend to obtain further voting rights by acquisition or any other way.
  • The reporting person does intend to influence the composition of the issuers' administration, management or supervisory board.
  • The reporting person does not intend to change the capital structure of the company, especially with regards to the ratio of internal/outside financing and the dividend policy.
  • Concerning the source of funds, the capital is financed by 100% through equity capital with which the reporting person needs to finance the acquisition of the voting rights.


12.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 Munich
Germany
Internet: www.heliossolarag.com
LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14

 
End of News EQS News Service
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2398308  12.09.2026 CET/CEST

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