EQS-PVR: HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werte in diesem Artikel
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: HELIOS SOLAR AG
Werbung
Lim Ming How, Singapur hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 10.09.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 10.09.2026 über Folgendes informiert:
12.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliossolarag.com
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2398308 12.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf HELIOS SOLAR
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HELIOS SOLAR
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle HELIOS SOLAR Aktie News
HELIOS SOLAR Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HELIOS SOLAR nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.