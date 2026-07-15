EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG

HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



16.07.2026 / 10:15 CET/CEST

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1. Angaben zum Emittenten Name: HENSOLDT AG Straße, Hausnr.: Willy-Messerschmitt-Str. 3 PLZ: 82024 Ort: Taufkirchen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 894500686FYLLZD3M624

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: BlackRock, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 13.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,17 % 1,83 % 4,997 % 115500000 letzte Mitteilung 2,81 % 2,18 % 4,996 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000HAG0005 0 3662172 0 % 3,17 % US42701C1071 0 22 0 % 0,00002 % Summe 3662194 3,17 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Lent Securities (right to recall) N/A N/A 1991708 1,72 % Summe 1991708 1,72 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Contract for Difference N/A N/A Bar 117526 0,10 % Summe 117526 0,10 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % Trident Merger LLC % % % BlackRock Investment Management, LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Capital Holdings, Inc. % % % BlackRock Advisors, LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % Trident Merger LLC % % % BlackRock Investment Management, LLC % % % Amethyst Intermediate LLC % % % Aperio Holdings LLC % % % Aperio Group, LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BlackRock Canada Holdings ULC % % % BlackRock Asset Management Canada Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % % BlackRock (Singapore) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Holdco 4, LLC % % % BlackRock Holdco 6, LLC % % % BlackRock Delaware Holdings Inc. % % % BlackRock Fund Advisors % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Holdco 4, LLC % % % BlackRock Holdco 6, LLC % % % BlackRock Delaware Holdings Inc. % % % BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. % % % BlackRock Investment Management (Australia) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % % BlackRock HK Holdco Limited % % % BlackRock Asset Management North Asia Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Holdco 4, LLC % % % BlackRock Holdco 6, LLC % % % BlackRock Delaware Holdings Inc. % % % BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % % SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % % BlackRock HK Holdco Limited % % % BlackRock Lux Finco S. a r.l. % % % BlackRock Japan Holdings GK % % % BlackRock Japan Co., Ltd. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock (Netherlands) B.V. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Advisors (UK) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock International Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Investment Management (UK) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock Asset Management Ireland Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock (Luxembourg) S.A. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Investment Management (UK) Limited % % % BlackRock Fund Managers Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock (Netherlands) B.V. % % % BlackRock Asset Management Deutschland AG % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock International Limited % % % BlackRock Life Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock UK Holdco Limited % % % BlackRock Asset Management Schweiz AG % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock Asset Management Ireland Limited % % % BlackRock Solutions Funds ICAV % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock (Netherlands) B.V. % % % BlackRock Asset Management Deutschland AG % % % iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen % % % - % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

16.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

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