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EQS-PVR: Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Instone Real Estate Group AG
5.78 EUR -0.16 EUR -2.69 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Instone Real Estate Group SE
Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.10.2026 / 16:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Instone Real Estate Group SE
Straße, Hausnr.: Grugaplatz 2-4
PLZ: 45131
Ort: Essen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200DINUIRPDZQHX03

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Federico Riggio
Geburtsdatum: 24.09.1987

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV

5. Datum der Schwellenberührung:
15.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 10,24 % 0,60 % 10,83 % 46988336
letzte Mitteilung 9,59 % 0,60 % 10,19 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2NBX80 0 4810054 0,00 % 10,24 %
Summe 4810054 10,24 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aktienswap mit Barausgleich 12.11.2030 12.11.2030 Bar 263614 0,56 %
Aktienswap mit Barausgleich 28.02.2035 28.02.2035 Bar 16227 0,03 %
      Summe 279841 0,60 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Federico Riggio % % %
F Squared S.r.l. % % %
Rule 72 S.r.l. % % %
Helikon Investments Holdings Company Limited % % %
Helikon Investments Limited 10,23 % % 10,83 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % 10,83 %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
16.10.2026


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.instone.de
LEI Code: 391200DINUIRPDZQHX03

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2418010  19.10.2026 CET/CEST

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.12.25 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08.11.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
28.10.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
09.05.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG

Information

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