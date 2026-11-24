EQS-PVR: Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Instone Real Estate Group SE
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Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG
Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4, 45131 Essen
LEI: 391200DINUIRPDZQHX03
1. Erhaltene Mitteilung
Die Instone Real Estate Group SE hat am 19. November 2026 von der Helikon Investments Limited, London, Vereinigtes Königreich, die folgende Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG in englischer Sprache erhalten. Die Helikon Investments Limited handelt als Investment Manager für die Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV, Dublin, Irland. Nach den der Gesellschaft vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen wurde die Schwelle von 10 % der Stimmrechte am 15. Oktober 2026 überschritten. Die Mitteilung wird gemäß § 16 WpAV in der Originalsprache veröffentlicht:
'Helikon Investments Limited (the 'IM') is trading for and on behalf of Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV (the 'Fund'), in line with the Investment Objectives of the Fund. As per the PPM of the Fund 'The investment objective for the Fund is to achieve absolute returns over the medium to long term by focusing generally on a selective number of investments in equities and equity related instruments that, in the view of the Investment Manager, offer favourable medium-term business prospects.'
We confirm the acquiring of voting rights is as a result of a passive investment on behalf of the Fund.
Die vorstehende Mitteilung wurde ausweislich ihres Inhalts für die Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV abgegeben. Weitere Mitteilungen nach § 43 Abs. 1 WpHG im Zusammenhang mit der Schwellenüberschreitung am 15. Oktober 2026, insbesondere von weiteren in den Stimmrechtsmitteilungen vom 19. Oktober 2026 und 2. November 2026 genannten Meldepflichtigen, hat die Gesellschaft bislang nicht erhalten.
Essen, 24. November 2026
Instone Real Estate Group SE
Der Vorstand
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.instone.de
|LEI Code:
|391200DINUIRPDZQHX03
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2441560 24.11.2026 CET/CEST
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