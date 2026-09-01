EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstraße 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jost-world.com
|LEI Code:
|529900G977BSS7DATK68
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2392728 04.09.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle JOST Werke Aktie News
JOST Werke Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG