EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
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Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Germany informed us on July 28, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from July 21, 2026 , as follows:
29.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Germany
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|LEI Code:
|529900YURAYD4IJX2J91
|End of News
|EQS News Service
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2373382 29.07.2026 CET/CEST
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Aktuelle K+S Aktie News
K+S Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK