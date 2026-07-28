EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

29.07.26 18:05 Uhr

Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Germany informed us on July 28, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from July 21, 2026 , as follows:

EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 29.07.2026 / 18:05 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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