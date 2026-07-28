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EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Werte in diesem Artikel
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K+S AG
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EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

29.07.2026 / 18:05 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Germany informed us on July 28, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from July 21, 2026 , as follows:

  • The investment is used to realize trading profits.
  • The reporting person does intend to obtain further voting rights by acquisition or any other way.
  • The reporting person does not intend to influence the composition of the issuers' administration, management or supervisory board.
  • The reporting person does not intend to change the capital structure of the company, especially with regards to the ratio of internal/outside financing and the dividend policy.
  • Concerning the source of funds, the capital is financed by 100% through equity capital with which the reporting person needs to finance the acquisition of the voting rights.


29.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Germany
Internet: www.k-plus-s.com
LEI Code: 529900YURAYD4IJX2J91

 
End of News EQS News Service
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2373382  29.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
10.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Halten DZ BANK