EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.05.2026 / 18:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Klöckner & Co SE
|Straße, Hausnr.:
|Peter-Müller-Straße 24
|PLZ:
|40468
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900CQ31CN6GV5LL52
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Gruppenmitteilung mit Schwellenberührung auf Tochtergesellschaftsebene
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Goldman Sachs International
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,47 %
|2,07 %
|5,54 %
|99750000
|letzte Mitteilung
|4,99 %
|1,33 %
|6,32 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000KC01V24
|0
|42470
|0 %
|0,04 %
|DE000KC01000
|0
|3419702
|0 %
|3,43 %
|Summe
|3462172
|3,47 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückforderungsanspruch
|Offen
|
|691583
|0,69 %
|Right Of Use
|Offen
|
|863137
|0,87 %
|
|
|Summe
|1554720
|1,56 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swap
|30.04.2029
|
|Bar
|512649
|0,51 %
|
|
|
|Summe
|512649
|0,51 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|GSAM Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank USA
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Group UK Limited
| %
| %
| %
|Goldman Sachs International
|3,42 %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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