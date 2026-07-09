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EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

13.07.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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 Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Glasgow  ,  10.7.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Kontron AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

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3. Meldepflichtige Person
Name: Morgan Stanley
Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: USA

4. Namen der Aktionäre:  Morgan Stanley & Co. International plc

5. Datum der Schwellenberührung: 8.7.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

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Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
0,02 %		  
6,95 %		  
6,96 %		  
63 860 568
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
1,32 %		  
6,86 %		  
8,18 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000A0E9W5 0 9 677 0,00 % 0,02 %
Subsumme A 9 677 0,02 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 2 650 016 4,15 %
    Subsumme B.1 2 650 016 4,15 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Equity Swap From 20.10.2026 to 10.10.2028 at any time Cash 1 786 737 2,80 %
Retail Stuctured Product 19.01.2076 at any time Cash 60 0,00 %
      Subsumme B.2 1 786 797 2,80 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Morgan Stanley        
2 Morgan Stanley Capital Management, LLC 1      
3 Morgan Stanley Domestic  Holdings, LLC 2      
4 Morgan Stanley Capital  Services LLC 3 0,00 % 0,23 % 0,23 %
5 Morgan Stanley & Co. LLC 2 0,00 % 3,20 % 3,20 %
6 Morgan Stanley International Holdings Inc. 1      
7 Morgan Stanley International Limited 6      
8 Morgan Stanley Investments (UK) 7      
9 Morgan Stanley & Co.  International plc 8 0,02 % 3,47 % 3,49 %
10 Prime Dealer Services  Corp. 5 0,00 % 0,05 % 0,05 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

-

 

 Glasgow   am  10.7.2026


13.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2364776  13.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research