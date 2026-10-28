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EQS-PVR: KORREKTUR der Meldung vom 28.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
9.92 EUR -0.46 EUR -4.43 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
KORREKTUR der Meldung vom 28.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.10.2026 / 14:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Überblick

  1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Grund der Mitteilung:
    1. Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
  3. Meldepflichtige Person(en)
     
 
Name / Nachname		  
Sitz		  
Staat
The Goldman Sachs Group, Inc. Wilmington, DE United States of America (USA)

 

  1. Namen der Aktionäre: -
  2. Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026
  3. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

 

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
4,88 %		  
0,98 %		  
5,86 %		  
37 374 542
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
2,59 %		  
1,43 %		  
4,01 %		  
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Details

  1. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000644505   3 582 699   4,88 %
Subsumme A 3 582 699 4,88 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lending Open n.a. 573 652 0,78 %
         
    Subsumme B.1 573 652 0,78 %
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B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Swap 20/11/2036 n.a. Cash 144 846 0,20 %
           
      Subsumme B.2 144 846 0,20 %

 

 

 

 

 

  1. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,59 % 0,49 % 1,08 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,49 % 0,49 %
6 GSAM Holdings LLC 1      
7 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 6 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 GSAMI Holdings I LLC 6      
9 GSAMI Holdings II Ltd 8      
10 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 9      
11 Goldman Sachs Asset Management International 10 0,02 % 0,00 % 0,02 %
12 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 6      
13 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 12      
14 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 13      
15 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 14      
16 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 15      
17 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 16      
18 Goldman Sachs Asset Management B.V. 17 4,27 % 0,00 % 4,27 %

 

 

  1. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    1. Datum der Hauptversammlung: -
    2. Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

  1. Sonstige Kommentare: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte auf zwei Dezimalstellen gerundet wurde. Daher kann es zu Rundungsfehlern kommen.

 

 

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 27.10.2026

 

 


28.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2423906  28.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

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