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EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
KORREKTUR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.11.2026 / 09:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Überblick
- Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
- Grund der Mitteilung:
- Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
- Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
- Meldepflichtige Person(en)
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Name / Nachname
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Sitz
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Staat
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|Wilmington, DE
|United States of America (USA)
- Namen der Aktionäre: NN Group N.V.
- Datum der Schwellenberührung: 13.11.2026
- Gesamtposition der meldepflichtigen Person
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Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
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Summe von
7.A + 7.B in %
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Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
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4,30 %
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0,60 %
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4,90 %
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73 374 542
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
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4,88 %
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0,98 %
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5,86 %
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Details
- Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
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ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000644505
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|3 158 637
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|4,30 %
|Subsumme A
|3 158 637
|4,30 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
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Art des Instruments
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Verfalldatum
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Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
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Prozentanteil der Stimmrechte
|Securities Lending
|Open
|n.a.
|352 351
|0,48 %
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|Subsumme B.1
|352 351
|0,48 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Swap
|20/11/2036
|n.a.
|Cash
|84 297
|0,11 %
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|Subsumme B.2
|84 297
|0,11 %
- Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|The Goldman Sachs Group, Inc.
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|2
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|1
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|3
|Goldman Sachs Group UK Limited
|2
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|4
|Goldman Sachs International
|3
|0,01 %
|0,42 %
|0,43 %
|5
|Goldman Sachs & Co. LLC
|1
|0,00 %
|0,14 %
|0,14 %
|6
|GSAM Holdings LLC
|1
|
|
|
|7
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|6
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|8
|GSAMI Holdings I LLC
|6
|
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|9
|GSAMI Holdings II Ltd
|8
|
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|10
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd
|9
|
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|11
|Goldman Sachs Asset Management International
|10
|0,02 %
|0,00 %
|0,02 %
|12
|Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
|6
|
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|13
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd
|12
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|14
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
|13
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|15
|Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
|14
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|16
|Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.
|15
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|17
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V.
|16
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|18
|Goldman Sachs Asset Management B.V.
|17
|4,27 %
|0,00 %
|4,27 %
|19
|Goldman Sachs Bank USA
|1
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|20
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|19
|0,00 %
|0,04 %
|0,04 %
- Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
- Datum der Hauptversammlung: -
- Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
- Sonstige Kommentare: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte auf zwei Dezimalstellen gerundet wurde. Daraus können sich Rundungsabweichungen ergeben.
Die Goldman Sachs Asset Management B.V. ist nicht Eigentümerin der oben offengelegten Beteiligung von 4,27 %, sondern übt die Stimmrechte aus diesen Aktien aus.
Diese Mitteilung korrigiert die zuletzt am 17.11.2026 versandte Mitteilung.
Rechtliche Eigentümerin der in Abschnitt 4 genannten Aktien ist die NN Group N.V. über ihre Tochtergesellschaften.
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 18.11.2026
19.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News