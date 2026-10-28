DAX 25.655 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,74 +0,7%Nas 26.465 -0,0%Bitcoin 72.323 -0,5%Euro 1,1134 +0,0%Öl 115,8 +1,7%Gold 4.043 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-PVR: KORREKTUR vom 27.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
9.92 EUR -0.46 EUR -4.43 %
Charts | News | Analysen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
KORREKTUR vom 27.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.10.2026 / 14:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Überblick

  1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Grund der Mitteilung:
    1. Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
  3. Meldepflichtige Person(en)
 
Name / Nachname		  
Sitz		  
Staat
 
B&C Holding Österreich GmbH		  
Wien		  
Österreich
 
B&C Privatstiftung		  
Wien
 		  
Österreich
B&C KB Holding GmbH Wien Österreich
B&C Zeta Zweite Holding GmbH Wien Österreich
B&C Ares Holding GmbH Wien Österreich
Suzano S.A. Salvador Brasilien
Suzano International Trade GmbH Wien Österreich

 

  1. Namen der Aktionäre: B&C Privatstiftung, B&C KB Holding GmbH, B&C Ares Holding GmbH, B&C Zeta Zweite Holding GmbH, Suzano International Trade GmbH
  2. Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026
  3. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

 

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
52,25 %		  
0,00 %		  
52,25 %		  
37 374 542
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
52,25 %		  
 		  
52,25 %		  
Werbung

 

 

Details

  1. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000644505   38 336 311   52,25 %
Subsumme A 38 336 311 52,25 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    
Werbung

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
      Subsumme B.2    

 

 

 

 

 

 


Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 B&C Privatstiftung   9,99 %   9,99 %
2 Suzano Holding S.A.   0,80 %   0,80 %
3 B&C Holding Österreich GmbH 1      
4 B&C KB Holding GmbH 3 24,99 %   24,99 %
5 B&C Ares Holding GmbH 3 2,25 %   2,25 %
6 B&C Zeta Zweite Holding GmbH 1 2,40 %   2,40 %
7 Suzano S.A. 2      
8 Suzano International Trade GmbH 7 12,60 %   12,60 %

 

  1. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    1. Datum der Hauptversammlung: -
    2. Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

 

  1. Sonstige Kommentare:

 

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch am 22. Oktober 2026 wurde das Grundkapital der Lenzing Aktiengesellschaft von EUR 40.107.738,37, zerlegt in 38.618.180 Stückaktien, auf EUR 76.204.702,90, zerlegt in 73.374.542 Stückaktien, erhöht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher nunmehr 73.374.542.

 

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung haben die B&C Privatstiftung, die B&C KB Holding GmbH und die B&C Ares Holding GmbH die ihnen zustehenden Bezugsrechte ausgeübt. Die Suzano International Trade GmbH hat einen Teil ihrer Bezugsrechte, nämlich Bezugsrechte zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien, an die B&C Zeta Zweite Holding GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, verkauft und übertragen und die ihr verbleibenden Bezugsrechte ausgeübt. Die B&C Zeta Zweite Holding GmbH hat diese Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Insgesamt haben die Mitglieder des Syndikats 18.159.291 neue Aktien bezogen, welche am 23. Oktober 2026 über die Clearing Systeme buchmäßig geliefert wurden.

 

Die B&C Zeta Zweite Holding GmbH ist dem zwischen B&C Privatstiftung, B&C Holding Österreich GmbH, B&C KB Holding GmbH, B&C Ares Holding GmbH, Suzano S.A. und Suzano International Trade GmbH bestehenden Syndikat beigetreten.

 

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung halten die Syndikatsmitglieder nunmehr folgende Anteile an der Lenzing Aktiengesellschaft: B&C Privatstiftung rund 9,99 %, B&C KB Holding GmbH rund 24,99 %, B&C Ares Holding GmbH rund 2,25 %, B&C Zeta Zweite Holding GmbH rund 2,40 % und Suzano International Trade GmbH rund 12,60 %. Der vom Syndikat insgesamt gehaltene Anteil beträgt damit weiterhin rund 52,25 % der Stimmrechte.

 

Die Suzano International Trade GmbH steht zu 100 % im Eigentum der Suzano S.A., einer an der B3 Stock Exchange in Sao Paulo, Brasilien, gelisteten Aktiengesellschaft.

 

Die Suzano Holding S.A. hält 28,4 %, Alden Fundo de Investimentos em Ações hält 2,1 % und David Feffer, Daniel Feffer, Ruben Feffer und Jorge Feffer halten zusammen 15,6 % an der Suzano S.A.. Die Suzano Holding S.A., Alden Fundo de Investimentos em Ações und die vorgenannten Personen haben vereinbart, die mit diesen Aktien verbundenen Stimmrechte einheitlich auszuüben, wobei die Suzano Holding S.A. über die Mehrheit der Stimmen verfügt, darüber zu entscheiden. Dementsprechend übt die Suzano Holding S.A. einen beherrschenden Einfluss auf die Suzano S.A. aus.

 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die Suzano Holding S.A., die nicht Mitglied des Syndikats ist, Aktien der Lenzing Aktiengesellschaft erworben, die rund 0,80 % der Stimmrechte entsprechen. Diese Aktien sind dem Syndikat nicht zuzurechnen und daher im vorstehend angeführten Anteil des Syndikats nicht enthalten.

 

Die Gesellschafter der Suzano Holding S.A., Daniel Feffer, David Feffer, Ruben Feffer, Izabela Henriques Feffer und Mikhael Henriques Feffer (die gemeinsam 71,9 % der Anteile halten) haben einen Syndikatsvertrag abgeschlossen, der sie zur einheitlichen Stimmrechtsausübung in wesentlichen Beschlussgegenständen in Hauptversammlungen der Suzano Holding S.A. verpflichtet.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl hinsichtlich des Syndikats als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und ihre Eigentümer.

 

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 27.10.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2423926  28.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Lenzing Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Lenzing Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenzing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.