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EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

07.04.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
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EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft
LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

07.04.2026 / 14:04 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Causeway Capital Management Trust, Los Angeles, United States of America (USA) informed us on April 02, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from March 09, 2026 , as follows:

  • The investment is used to implement strategic objectives.
  • The reporting person does intend to obtain further voting rights by acquisition or any other way.
  • The reporting person does not intend to influence the composition of the issuers' administration, management or supervisory board.
  • The reporting person does not intend to change the capital structure of the company, especially with regards to the ratio of internal/outside financing and the dividend policy.
  • Concerning the source of funds, the capital is financed by 100% through equity capital with which the reporting person needs to finance the acquisition of the voting rights.


07.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: LANXESS Aktiengesellschaft
Kennedyplatz 1
50569 Cologne
Germany
Internet: www.lanxess.com

 
End of News EQS News Service

2304166  07.04.2026 CET/CEST

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