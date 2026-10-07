EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
07.10.2026 / 09:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Überblick
- Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
- Grund der Mitteilung:
- Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
- Meldepflichtige Person(en)
|Name / Nachname
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Sitz
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Staat
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|Wilmington, DE
|United States of America (USA)
- Namen der Aktionäre: -
- Datum der Schwellenberührung: 02.10.2026
- Gesamtposition der meldepflichtigen Person
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Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
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Summe von
7.A + 7.B in %
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Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
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2,75 %
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1,11 %
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3,86 %
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38 618 180
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
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6,55 %
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3,43 %
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9,98 %
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Details
- Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
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ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000644505
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|1 061 021
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|2,75 %
|Subsumme A
|1 061 021
|2,75 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
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Art des Instruments
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Verfalldatum
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Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
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Prozentanteil der Stimmrechte
|Securities Lending
|Open
|n.a.
|299 207
|0,77 %
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|Subsumme B.1
|299 207
|0,77 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Swap
|30/01/2036
|n.a.
|Cash
|129 523
|0,34 %
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|Subsumme B.2
|129 523
|0,34 %
- Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|The Goldman Sachs Group, Inc.
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|2
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|1
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|3
|Goldman Sachs Group UK Limited
|2
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|4
|Goldman Sachs International
|3
|0,16 %
|0,54 %
|0,70 %
|5
|Goldman Sachs & Co. LLC
|1
|0,00 %
|0,57 %
|0,57 %
|6
|GSAM Holdings LLC
|1
|
|
|
|7
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|6
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|8
|GSAMI Holdings I LLC
|6
|
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|9
|GSAMI Holdings II Ltd
|8
|
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|10
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd
|9
|
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|11
|Goldman Sachs Asset Management International
|10
|0,04 %
|0,00 %
|0,04 %
|12
|Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
|6
|
|
|
|13
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd
|12
|
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|14
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
|13
|
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|
|15
|Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
|14
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|16
|Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.
|15
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|17
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V.
|16
|
|
|
|18
|Goldman Sachs Asset Management B.V.
|17
|2,54 %
|0,00 %
|2,54 %
- Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
- Datum der Hauptversammlung: -
- Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
- Sonstige Kommentare: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte auf zwei Dezimalstellen gerundet wurde. Daher kann es zu Rundungsfehlern kommen.
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 06.10.2026
07.10.2026 CET/CEST
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