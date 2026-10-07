EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG

Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.10.2026 / 09:32 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Überblick Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Meldepflichtige Person(en) Name / Nachname

Sitz

Staat The Goldman Sachs Group, Inc. Wilmington, DE United States of America (USA) Namen der Aktionäre: - Datum der Schwellenberührung: 02.10.2026 Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

2,75 %

1,11 %

3,86 %

38 618 180 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

6,55 %

3,43 %

9,98 %

Details Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000644505 1 061 021 2,75 % Subsumme A 1 061 021 2,75 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Securities Lending Open n.a. 299 207 0,77 % Subsumme B.1 299 207 0,77 % Werbung B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Swap 30/01/2036 n.a. Cash 129 523 0,34 % Subsumme B.2 129 523 0,34 % Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1 3 Goldman Sachs Group UK Limited 2 4 Goldman Sachs International 3 0,16 % 0,54 % 0,70 % 5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,57 % 0,57 % 6 GSAM Holdings LLC 1 7 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 6 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8 GSAMI Holdings I LLC 6 9 GSAMI Holdings II Ltd 8 10 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 9 11 Goldman Sachs Asset Management International 10 0,04 % 0,00 % 0,04 % 12 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 6 13 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 12 14 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 13 15 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 14 16 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 15 17 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 16 18 Goldman Sachs Asset Management B.V. 17 2,54 % 0,00 % 2,54 % Werbung Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten Sonstige Kommentare: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte auf zwei Dezimalstellen gerundet wurde. Daher kann es zu Rundungsfehlern kommen. Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 06.10.2026

07.10.2026 CET/CEST

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