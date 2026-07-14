EQS-PVR: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG
|Industriestraße 8-12
|78559 Gosheim
|Deutschland
|Internet:
|www.hermle.de
|LEI Code:
|529900QGZPED9V80VN44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2366474 15.07.2026 CET/CEST
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Hermle Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hermle nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.10
|Hermle VZ auf die Lauer legen
|Wirtschaftswoche
|18.05.09
|Hermle weitere Kurshalbierung möglich
|Prior Börse
|11.09.08
|Hermle weiter am Ball bleiben
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|21.06.07
|Berthold Hermle für risikobereite Anleger
|Der Aktionär
|08.06.06
|Berthold Hermle Stopp bei 38,50 EUR
|Focus Money