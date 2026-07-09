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EQS-PVR: Masterflex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Masterflex SE
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Masterflex SE
Masterflex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

13.07.2026 / 12:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Masterflex SE
Straße, Hausnr.: Willy-Brandt-Allee 300
PLZ: 45891
Ort: Gelsenkirchen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900F7WN69SXTGTM29

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Siehe 10.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Raetke Müller
Geburtsdatum: 04.03.1951

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft

5. Datum der Schwellenberührung:
06.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 22,75 % 6,61 % 29,37 % 9752460
letzte Mitteilung 20,00008 % 0,00 % 20,00008 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005492938 0 2219022 0,00 % 22,75 %
Summe 2219022 22,75 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Kaufvertrag mit verzögerter Erfüllung 10.07.2026 644950 6,61 %
    Summe 644950 6,61 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Raetke Müller % % %
M.M.Tenere GmbH % % %
J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft 22,75 % 6,61 % 29,37 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Beherrschung der M.M.Tenere GmbH (vormals Handels- und Beteiligungsgesellschaft Martin Müller mbH) lag bereits bei erstmaliger meldepflichtiger Beteiligung am 28.01.2016 vor. 

Datum
09.07.2026


13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Internet: www.MasterflexGroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2364826  13.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
07.05.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
01.04.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
11.03.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
06.11.25 Masterflex SE Kaufen SMC Research
12.08.25 Masterflex SE Kaufen SMC Research