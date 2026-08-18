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EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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MTU Aero Engines AG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.08.2026 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die BlackRock, Inc., Wilmington, Delaware, United States of America, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19.08.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 14.08.2026 über Folgendes informiert:

Subject: Statement of intent

In respect to Section 43 of the Securities Trading Act (WpHG) regarding notification requirements applicable to BlackRock’s holding in MTU Aero Engines AG, please find below the response from us, BlackRock, Inc., and our subsidiaries (together referred to as the “Notifying Parties”):

  •         BlackRock Finance, Inc.
  •         BlackRock Saturn Subco, LLC
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The crossing of the thresholds do not result from acquisitions by the Notifying Parties but from attributions from investment managers and advisors which qualify as subsidiaries of at least one of the Notifying  Parties and to which the voting rights are attributed

In respect of the aims underlying the purchase of the voting rights, we, the Notifying Parties, notify that:

  1. The investments are aimed at both implementing strategic objectives and at generating a trading profit. This results from Notifying Parties’ overall intention to gain maximum returns for BlackRock’s clients on both a short and a long term basis.
  2. We plan to acquire further voting rights within the next twelve months by means of a purchase or by any other means. Because our intention is to gain maximum returns for BlackRock’s clients and therefore we may also sell shares.
  3. We intend to exert an influence on the appointment or removal of members of the issuer’s administrative, managing and supervisory bodies. We will continue to exercise our right to vote at the company's annual general meeting, and any special general meetings should they be called in the best interests of our clients.
  4. We do not intend to achieve a material change in the company’s capital structure, in particular as regards the ratio between own funds and external funds and the dividend policy. However, we might vote on such topics in the same way we set out in no. 3.
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In respect of the origin of the funds used, we, the Notifying Parties, notify that:  Client funds were used in order to finance the purchase of the voting rights.

 

 


19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet: www.mtu.de
LEI Code: 529900807L67JY81RD65

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385860  19.08.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 MTU Aero Engines Underweight Barclays Capital

Information

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