DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +5,2%Nas24.574 +1,3%Bitcoin67.457 +3,8%Euro1,1709 -0,3%Öl102,0 +3,0%Gold4.731 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- US-Börsen höher -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Citi-Analyse: So kann das Zusammenspiel von Bitcoin und Gold das Portfolio boosten Citi-Analyse: So kann das Zusammenspiel von Bitcoin und Gold das Portfolio boosten
LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-PVR: Mutares SE & Co. KGaA: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.04.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.04.26 20:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
25,55 EUR 0,35 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.04.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.04.2026 / 20:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Mutares SE & Co. KGaA
Straße, Hausnr.: Arnulfstr.19
PLZ: 80335
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200NWMO6NLQFSCU64

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Passive Schwellenberührung aufgrund Kapitalerhöhung. Keine indirekte oder direkte Veräußerung von Aktien o.ä. Finanzinstrumenten des Emittenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Robin Laik
Geburtsdatum: 05.06.1972

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
07.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 23,99546 % 0 % 23,99546 % 22.424.422
letzte Mitteilung 25,08 % 0 % 25,08 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2NB650 3368835 2012009 15,02306 % 8,97240 %
Summe 5380844 23,99546 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0 %
    Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0 %
      Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Acting in Concert - Grund für die Zurechnung nach § 34 WpHG ist ein Konsortialvertrag bestehend aus den Konsortialmitgliedern Robin Laik, Monica Laik, Louisa Laik, Hanna Laik, Jonathan Laik und Daniel Laik (Poolvereinbarung) 

Datum
22.04.2026


22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet: www.mutares.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313412  22.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Mutares

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mutares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen