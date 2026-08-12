EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Nagarro SE
Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.08.2026 / 22:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Nagarro SE
|Straße, Hausnr.:
|Baierbrunner Straße 15
|PLZ:
|81379
|Ort:
|München
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|9845008396BA67DA9B37
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Wegfall von Instrumenten durch Erfüllung von unwiderruflicher Annahmeverpflichtung im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots (Irrevocable Undertaking)
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anand Dr. Deshpande
Geburtsdatum: 07.05.1962
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sonali Deshpande
Geburtsdatum: 31.07.1967
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,00 %
|23,06 %
|23,06 %
|12922297
|letzte Mitteilung
|n/a %
|28,83 %
|28,83 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|
|0
|0
|0,00 %
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Aktienkaufvertrag
|n/a
|n/a
|physische Abwicklung
|2584665
|20,00 %
|Erwerbsverpflichtung
|n/a
|n/a
|physische Abwicklung
|395000
|3,06 %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|2979665
|23,06 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|- Dr. Anand Deshpande / Sonali Deshpande
| %
| %
| %
|- Persistent Systems Limited
| %
| %
| %
|- Galaxy Germany Holding SE
| %
|23,06 %
|23,06 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Zum 11. August 2026 wurde das Übernahmeangebot der Galaxy Germany Holding SE (Annahmefrist bis zum 17. September 2026) für 798.582 Stimmrechte angenommen. Dies beinhaltet 745.986 Stimmrechte, die Gegenstand der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung (Irrevocable Undertaking) waren.
Datum
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|
|Baierbrunner Straße 15
|
|81379 München
|
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2381926 12.08.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nagarro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen
partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen
passende Open-End Produkte auf Nagarro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
Werbung