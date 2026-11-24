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EQS Stimmrechtsmitteilung: Nexum Group AG
Nexum Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.11.2026 / 10:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Nexum Group AG
|Straße, Hausnr.:
|Perusastrasse 7
|PLZ:
|80333
|Ort:
|München
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299003LVPXHGHTWP936
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Philipp von Erffa
Geburtsdatum: 30.08.1990
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|First Capital AG, München; PvE Holding GmbH, München
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|38,204 %
|0 %
|38,204 %
|100000000
|letzte Mitteilung
|64,00 %
|0 %
|64,00 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A41YGA6
|1500000
|36704000
|1,5 %
|36,704 %
|Summe
|38204000
|38,204 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
| %
|
|
|Summe
|
| %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|
| %
|
|
|
|Summe
|
| %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Philipp von Erffa
| %
| %
| %
|First Capital AG
|31,714 %
| %
|31,714 %
|Philipp von Erffa
| %
| %
| %
|PvE Holding GmbH
|4,990 %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Der Mitteilungspflichtige Phillipp von Erffa beherrscht sowohl die PvE Holding GmbH als auch die First Capital AG. Die PvE Holding GmbH und die First Capital AG sind zwei rechtlich selbstständige und voneinander unabhängige Unternehmen.
Datum
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|
|Perusastrasse 7
|
|80333 München
|
|Deutschland
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2440804 24.11.2026 CET/CEST
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
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