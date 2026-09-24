EQS-PVR: NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

24.09.26 12:43 Uhr

EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG 24.09.2026 / 12:43 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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