EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.06.2026 / 18:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|NORMA Group SE
|Straße, Hausnr.:
|Edisonstr. 4
|PLZ:
|63477
|Ort:
|Maintal
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299000LM9HC76W5XD46
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,80 %
|2,11 %
|4,91 %
|31.862.400
|letzte Mitteilung
|3,04 %
|1,95 %
|4,99 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A1H8BV3
|0
|891.687
|0,00 %
|2,80 %
|Summe
|891.687
|2,80 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Internal right to recall shares lent out
|n/a
|n/a
|344.845
|1,08 %
|
|
|Summe
|344.845
|1,08 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|24/09/2026 - 03/05/2029
|24/09/2026 - 03/05/2029
|Bar
|327.502
|1,03 %
|
|
|
|Summe
|327.502
|1,03 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Bank, National Association
| %
| %
| %
|J.P. Morgan International Finance Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Capital Holdings Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Securities plc
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Holdings LLC
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Securities LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase & Co.
| %
| %
| %
|JPMorgan Chase Holdings LLC
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Financial Investment Limited
| %
| %
| %
|J.P. Morgan Markets Limited
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|
|Edisonstr. 4
|
|63477 Maintal
|
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2341624 08.06.2026 CET/CEST
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