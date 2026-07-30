EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.08.2026 / 18:01 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zum Emittenten Name: NORMA Group SE Straße, Hausnr.: Edisonstr. 4 PLZ: 63477 Ort: Maintal

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299000LM9HC76W5XD46

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Gruppenmitteilung aufgrund einer Schwellenberührung auf Ebene einer Tochtergesellschaft

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Bank of America Corporation

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Merrill Lynch International



5. Datum der Schwellenberührung: 30.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 6,16 % 1,54 % 7,70 % 31.862.400 letzte Mitteilung 6,24 % 1,54 % 7,78 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A1H8BV3 0 1.964.268 0,00 % 6,16 % Summe 1.964.268 6,16 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right to Recall n/a n/a 403.050 1,26 % Rights of Use n/a n/a 51.251 0,16 % Summe 454.301 1,43 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Swaps 20/01/2027 - 15/02/2028 n/a Bar 35.951 0,11 % Summe 35.951 0,11 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BofAML Jersey Holdings Limited % % % BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % % Merrill Lynch International 6,16 % % 7,51 % - % % % Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BAC North America Holding Company % % % Bank of America, National Association % % % - % % % Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BofA Securities, Inc. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

31.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

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