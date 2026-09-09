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EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Ottobock SE & Co. KGaA
Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.09.2026 / 13:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Ottobock SE & Co. KGaA
Straße, Hausnr.: Max-Näder-Straße 15
PLZ: 37115
Ort: Duderstadt
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900LR96WLQ75KCE70

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Zurechnung aufgrund Testamentsvollstreckung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dr. Thomas Stähelin
Geburtsdatum: 04.10.1947

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Kühne Holding AG

5. Datum der Schwellenberührung:
31.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,47 % 0,00 % 3,47 % 63990151
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000BCK2223 0 2218939 0,00 % 3,47 %
Summe 2218939 3,47 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Dr. Thomas Stähelin % % %
FROMER Services GmbH % % %
Kühne Holding AG 3,47 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Aufgrund des Ablebens von Herrn Klaus-Michael Kühne am 23.08.2026 wurde die FROMER Services GmbH am 31.08.2026 als Willensvollstreckerin bestimmt, um den Nachlass zu
verwalten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen. 

Datum
08.09.2026


09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet: https://corporate.ottobock.com
LEI Code: 529900LR96WLQ75KCE70

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2396214  09.09.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

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