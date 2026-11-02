DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,03 -2,3%Nas 25.455 +0,1%Bitcoin 68.689 -2,0%Euro 1,1195 -0,1%Öl 104,4 -11,2%Gold 3.955 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-PVR: PUMA SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
26.76 EUR 0.02 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen

EQS Stimmrechtsmitteilung: PUMA SE
PUMA SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.11.2026 / 18:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Shijia Ding hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2026 folgende Informationen mitgeteilt:

 

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

  

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 8. Oktober 2026 habe ich, Shijia Ding, Ihnen gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der PUMA SE, PUMA WAY 1, 91074 Herzogenaurach, den ich mittelbar über die ANTA Sports Products Limited und die Ancat Holding GmbH (gemeinsam mit mir „ANTA“) halte, am 7. Oktober 2026 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % und 25 % überschritten hat, und dass mein mittelbarer Stimmrechtsanteil aus Aktien ca. 29,90 % beträgt, was, bezogen auf eine Gesamtzahl von 148.007.926 Stimmrechten, 44.258.026 mittelbar gehaltenen Stimmrechten entspricht.

Werbung

Ich mache als Mutterunternehmen im Sinne des § 37 Abs. 1 WpHG hiermit von der Konzernmeldung Gebrauch, wodurch meine Tochterunternehmen von ihrer Meldepflicht befreit sind.

Vor diesem Hintergrund teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend Folgendes mit:

  1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
    1. Der Erwerb von Stimmrechten an der PUMA SE verfolgt finanzielle und strategische Ziele.
    2. Es besteht keine Absicht seitens ANTA, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der PUMA SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
    3. ANTA strebt die Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsorgans der PUMA SE an. Darüber hinaus strebt ANTA keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- und Leitungsorganen der PUMA SE an.
 
  1. ANTA strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der PUMA SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
  1. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der PUMA SE verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenmittel von ANTA.

Werbung

 

 

Shijia Ding


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com
LEI Code: 529900GRZ2BQY5ZM9N49

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426844  02.11.2026 CET/CEST

Aktuelle PUMA Aktie News

Werbung

PUMA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:11 PUMA SE Hold Deutsche Bank AG
10:41 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA SE Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.