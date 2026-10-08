EQS-PVR: q.beyond AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: q.beyond AG
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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.qbeyond.de
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|End of News
|EQS News Service
|
2412224 08.10.2026 CET/CEST
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