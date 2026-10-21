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EQS-PVR: Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Rath AG
Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.10.2026 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  20.10.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Rath Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

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3. Meldepflichtige Person
Name: Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H.
Sitz: Wien
Staat: Österreich

4. Namen der Aktionäre:  Rath Holding GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 16.10.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
78,64 %		  
0,00 %		  
78,64 %		  
1 500 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
78,61 %		  
0,00 %		  
78,61 %		  
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Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000767306 179 562 1 000 000 11,97 % 66,67 %
Subsumme A 1 179 562 78,64 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H.   11,97 %   11,97 %
2 Rath Holding GmbH 1 66,67 %   66,67 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H. hat am vergangenen Freitag, dem 16.10.2026, einen Vorvertrag mit der Dkfm. Paul Rath Gesellschaft m.b.H. abgeschlossen. Gegenstand ist der Erwerb von deren Geschäftsanteil an der Rath Holding GmbH (rund 49,97 % des Stammkapitals sowie durchgerechnet rund 33,31 % der Stimmrechte an der Rath AG). Nach dem Vorvertrag ist der Kauf- und Abtretungsvertrag (Hauptvertrag) bis spätestens 06.11.2026 abzuschließen. Der Hauptvertrag wird aufschiebend bedingt abgeschlossen. Das Closing, also der Übergang des Geschäftsanteils, erfolgt binnen 10 Bankarbeitstagen nach Eintritt sämtlicher aufschiebender Bedingungen. Der Kauf- und Abtretungsvertrag wird physisch abgewickelt.

 

Die Rath Holding GmbH hält 1.000.000 Aktien der börsenotierten Rath AG (FN 83203 h), das sind rund 66,67 % des Grundkapitals.

 

 Wien am  20.10.2026

 


21.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Internet: www.rath-group.com
LEI Code: 5299009A2CSKJBWWKY81

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419790  21.10.2026 CET/CEST

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