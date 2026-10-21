EQS-PVR: Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Rath AG

Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.10.2026 / 16:10 CET/CEST

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Werbung Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 20.10.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Rath Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten Werbung 3. Meldepflichtige Person

Name: Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H.

Sitz: Wien

Staat: Österreich 4. Namen der Aktionäre: Rath Holding GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 16.10.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

78,64 %

0,00 %

78,64 %

1 500 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

78,61 %

0,00 %

78,61 % Werbung Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000767306 179 562 1 000 000 11,97 % 66,67 % Subsumme A 1 179 562 78,64 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H. 11,97 % 11,97 % 2 Rath Holding GmbH 1 66,67 % 66,67 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H. hat am vergangenen Freitag, dem 16.10.2026, einen Vorvertrag mit der Dkfm. Paul Rath Gesellschaft m.b.H. abgeschlossen. Gegenstand ist der Erwerb von deren Geschäftsanteil an der Rath Holding GmbH (rund 49,97 % des Stammkapitals sowie durchgerechnet rund 33,31 % der Stimmrechte an der Rath AG). Nach dem Vorvertrag ist der Kauf- und Abtretungsvertrag (Hauptvertrag) bis spätestens 06.11.2026 abzuschließen. Der Hauptvertrag wird aufschiebend bedingt abgeschlossen. Das Closing, also der Übergang des Geschäftsanteils, erfolgt binnen 10 Bankarbeitstagen nach Eintritt sämtlicher aufschiebender Bedingungen. Der Kauf- und Abtretungsvertrag wird physisch abgewickelt. Die Rath Holding GmbH hält 1.000.000 Aktien der börsenotierten Rath AG (FN 83203 h), das sind rund 66,67 % des Grundkapitals. Wien am 20.10.2026

21.10.2026 CET/CEST

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