EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: RWE Aktiengesellschaft
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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|End of News
|EQS News Service
|
2351444 22.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2026
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.2026
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.2026
|RWE Buy
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|19.06.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2026
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.2026
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.2026
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.2026
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2026
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.2026
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
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|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
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