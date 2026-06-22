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EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

22.06.26 21:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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EQS Voting Rights Announcement: RWE Aktiengesellschaft
RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

22.06.2026 / 21:09 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
22 Jun 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 0.00 % 743841217
Previous publication 5.010 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
% %


22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2351444  22.06.2026 CET/CEST

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21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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