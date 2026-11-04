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EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
20.90 EUR 0.15 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen

EQS Voting Rights Announcement: SAF-HOLLAND SE
SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

04.11.2026 / 13:01 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
10 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.01 % 45,394,302
Previous publication n/a % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
1,365,367 0 3.01 % 0 %


04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Germany
Internet: www.safholland.com
LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058

 
End of News EQS News Service
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2428328  04.11.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 SAF-HOLLAND SE Buy Warburg Research
16.10.26 SAF-HOLLAND SE Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 SAF-HOLLAND SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND SE Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND SE Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.