EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Voting Rights Announcement: SAF-HOLLAND SE
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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Germany
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|End of News
|EQS News Service
|
2428328 04.11.2026 CET/CEST
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