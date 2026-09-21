EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Salzgitter Aktiengesellschaft
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|LEI Code:
|529900E12Z6HXIMHFA15
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2402632 21.09.2026 CET/CEST
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