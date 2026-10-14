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EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.10.2026 / 09:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SAP SE
Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16
PLZ: 69190
Ort: Walldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Aufhebung eines Stimmrechtspools

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dietmar Hopp
Geburtsdatum: 26.04.1940

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Dietmar Hopp Stiftung gGmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
13.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,49 % 0,00 % 4,49 % 1228504232
letzte Mitteilung 5,04 % 0,00 % 5,04 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
6180001 48931804 0,50 % 3,98 %
Summe 55111805 4,49 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Herr Dietmar Hopp % % %
-Dietmar Hopp Familienstiftung % % %
-Dietmar Hopp Stiftung gGmbH 3,67 % % %
- % % %
-Herr Dietmar Hopp % % %
-DH Besitzgesellschaft mbH & Co. KG % % %
- % % %
-Herr Dietmar Hopp % % %
-DH Verwaltungs GmbH % % %
-DH-Assets GmbH & Co. KG % % %
-DHFS II Verwaltungs GmbH % % %
-DHFS II Holding GmbH & Co. KG % % %
-DH-LT-Investments GmbH % % %
- % % %
-Herr Dietmar Hopp % % %
-DH-Assets GmbH & Co. KG % % %
-DHFS II Verwaltungs GmbH % % %
-DHFS II Holding GmbH & Co. KG % % %
-DH-LT-Investments GmbH % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
13.10.2026


14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2415258  14.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG

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