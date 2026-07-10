EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.07.26 17:54 Uhr

The shares are not owned by Orbis Investment Management Limited. Orbis Investment Management Limited has the right to exercise the voting rights attached to those shares on behalf of certain Orbis investment funds, none of which individually directly or indirectly have reached or exceeded the threshold of 4%.

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 14.07.2026 / 17:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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