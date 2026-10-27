EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG

SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.10.2026 / 10:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Überblick



1. Emittent: SBO AG



2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten



3. Meldepflichtige Person

Name: The Goldman Sachs Group, Inc.

Sitz: Wilmington, DE

Staat: United States of America (USA)



4. Namen der Aktionäre:



5. Datum der Schwellenberührung: 22.10.2026



6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) Summe von

7.A + 7.B in % Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,06 %

3,79 %

3,85 %

16 000 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,11 %

3,96 %

4,07 %

Details



7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

Werbung A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000946652 9 545 0,06 % Subsumme A 9 545 0,06 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Securities Lending Open N/A 438 814 2,74 % Subsumme B.1 438 814 2,74 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Swap 14/08/2036 N/A Cash 167 843 1,05 % Subsumme B.2 167 843 1,05 %



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Werbung Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1 3 Goldman Sachs Group UK Limited 2 4 Goldman Sachs International 3 0,06 % 2,06 % 2,12 % 5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,74 % 0,74 % 6 Goldman Sachs Bank USA 1 7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 0,99 % 0,99 %



9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten



10. Sonstige Kommentare: -



London am 26.10.2026

27.10.2026 CET/CEST

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