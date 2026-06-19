DAX24.953 -0,1%Est506.293 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +4,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.966 +1,4%Euro1,1452 -0,2%Öl79,17 -1,5%Gold4.201 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 BMW 519000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- FMC, DroneShield, Infineon, AIXTRON, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Was Mitglieder beim Prime Day 2026 erwartet Amazon-Aktie im Blick: Was Mitglieder beim Prime Day 2026 erwartet
Ryanair-Aktie fester: Vertrag von Konzernchef Michael O'Leary um sechs Jahre verlängert Ryanair-Aktie fester: Vertrag von Konzernchef Michael O'Leary um sechs Jahre verlängert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

22.06.26 10:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
74,85 EUR -0,60 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Voting Rights Announcement: Scout24 SE
Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

22.06.2026 / 10:46 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
19 Jun 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 5.027 % 73,500,000
Previous publication 3.271 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
3,695,094 5.027 % %


22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com

 
End of News EQS News Service

2350892  22.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.2026Scout24 BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.06.2026Scout24 OutperformBernstein Research
14.05.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.2026Scout24 BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.06.2026Scout24 OutperformBernstein Research
14.05.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen